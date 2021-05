Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Eisenbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27./28.05.2021) befuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer zwischen 22.00 und 08.15 Uhr die Oberbränder Straße ortseinwärts. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw nach links von der Fahrbahn und überfuhr ein Stationierungszeichen. Im Garten des dortigen Anwesens wurde der Pkw wieder nach rechts zurück auf die Staße gelenkt. An der Unfallstelle konnten Teile des Verursacherfahrzeugs aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Spurenlage handelt es sich vermutlich um ein blaues Fahrzeug des Herstellers Ford. Es wurde Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR verursacht. Zeugenhinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360.

31.05.2021

