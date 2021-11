Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Altpapiercontainer angesteckt

Stadtlohn (ots)

Mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt haben Unbekannte einen Abfallcontainer in Stadtlohn. Gegen 05.30 Uhr am Sonntagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zur Droste-Hülshoff-Straße aus. Von dem Behälter war nicht mehr viel übrig: ein Haufen Unrat konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000.

