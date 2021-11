Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Alkohol

Ohne Führerschein

Stadtlohn (ots)

Dass er für ein Kleinkraftrad einen Führerschein brauche, hätte er nicht gewusst, gab ein 32 Jahre alter Stadtlohner an. Polizeibeamte hatten ihn gegen 00.15 Uhr in der Nacht zum Montag auf der Grabenstraße in Stadtlohn angehalten. Alkoholgeruch schlug den Beamten entgegen. Ein Atemalkoholtest ließ bei dem Mann auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,4 Promille schließen. Ein Arzt entnahm dem Rollerfahrer eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und sie leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell