Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht im Auto

Gronau (ots)

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin sowie ein 45-jähriger Autofahrer sind in der Nacht zum Montag in den Fokus der Polizei geraten. Die Fahrt der Frau, ohne Führerschein aber mit Drogen im Blut, beendeten die Beamten gegen 22.00 Uhr auf der Enscheder Straße. Ein Drogentest schlug auf Kokain an.

Die Fahrt für den Mann endete um 03.05 Uhr auf der Pfarrer-Reukes-Straße. Auch er konnte keinen Führerschein vorweisen. Die vorgezeigte Kopie einer niederländischen Fahrerlaubnis half ihm nicht. Aufgrund einer Fahrerlaubnissperre ist ihm das Autofahren in der Bundesrepublik untersagt. Zudem zeigte der Enscheder körperliche Symptome, die auf den Konsum von verbotenen Substanzen hindeuteten. Da er einen Drogentest vor Ort ablehnte, entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den mutmaßlichen Missbrauch von Drogen exakt nachweisen zu können, so auch bei der Autofahrerin.

Die Beamten leiteten in beiden Fällen Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell