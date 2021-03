POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn von Di, 23.03.2021, mit einer Meldung aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Weinsberg: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über Aus bislang unbekannter Ursache fing eine Garage in Weinsberg, in der Jahnstraße an zu brennen. Als die verständigte Feuerwehr eintraf, stand die Garage bereits lichterloh in Flammen. Es konnte nicht mehr verhindert werden, dass die Flammen auf den Dachstuhl eines an die Garage angebauten Wohnhauses übergriffen. Das Gebäude wurde durch die Rauchentwicklung und das Löschwasser so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es zunächst unbewohnbar war. Personen wurde glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Gebäudeschaden von geschätzt 250.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinsberg durchgeführt.

