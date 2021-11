Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - In Wohnräume eingedrungen

Südlohn (ots)

Schmuck und ein Sparbuch gestohlen haben Unbekannte am Freitag bei einem Einbruch in Südlohn. Um in die betroffenen Räume einer Wohnanlage an der Straße Breul zu gelangen, hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt. Die Tatzeit liegt zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

