Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - In Wohnhaus eingedrungen

Borken (ots)

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte in der vergangenen Woche in Borken-Weseke. Um in das Gebäude an der Salm-Horstmar-Straße zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Angaben zur möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Zu der Tat kam es zwischen Sonntag, 14. November, 20.00 Uhr, und Freitag, 19. November, 18.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

