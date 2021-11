Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Werkzeug

Bocholt (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in Bocholt: Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in Betriebsräume an der Straße In der Ziegelheide. Die Einbrecher entwendeten unter anderem einen Akkubohrer, eine Tauchsäge, eine Dämmstoffsäge, eine Diamantfräse (alle der Marke Festool), Schleifgeräte der Marke Mirka, einen Akkubohrer und einen Akkutrennschneider. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

