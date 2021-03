Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr auf Montagmorgen 7.30 Uhr in Weinheim. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Neckarstraße am Fahrbahnrand geparkten Suzuki Jimny und fuhr anschließend einfach weiter. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

