Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang/Käfertal: Brücke über B 38 wieder freigegeben - Bergungsmaßnahmen dauern an - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Die Sperrung der Brücke über die B 38Waldstraße konnte nach Prüfung durch einen Statiker um 16.20 Uhr wieder aufgehoben und die Brücke freigegeben werden. Am Montag kurz nach 14 Uhr hatte ein Sattelzugfahrer mit seinem ausgefahrenen Kran in der Straße Hinter dem Wolfsberg die Brücke beschädigt. Während der Sperrung Die Bergungsarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hierbei ist die Straße Hinter dem Wolfsberg weiter gesperrt. Die Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei Mannheim.

