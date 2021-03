Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang/Käfertal: Sattelzug beschädigt mit ausgefahrenem Kran Brücke über B 38 - Brücke derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt

Mannheim (ots)

Am Montag kurz nach 14 Uhr hat ein Sattelzugfahrer mit seinem ausgefahrenen Kran in der Straße Hinter dem Wolfsberg die Brücke über die B 38 beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Bis zur Prüfung der Statik ist die Brücke Waldstraße/Sudetenstraße über die B 38 in beide Richtung vorsichtshalber voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei örtlich umgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

