POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen verfolgen alkoholisierten Unfallverursacher und verständigen die Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Kurpfalzstraße an der Einmündung Merianstraße entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen folgten diesem bis an seine Wohnanschrift und wollten ihn zur Rede stellen. Hierbei nahmen sie starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr und verständigten die Polizei. Die Polizei nahm den Unfall auf und den 56-jährigen Unfallverursacher mit zum Revier. Dem mit 1,6 Promille alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

