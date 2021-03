Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schulhalle großflächig und mehrfarbig mit Graffitis besprüht - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter die Fassade der Mehrzweckhalle der Dr.-Weiss-Schule in der Weidenstraße mehrfarbig mit großflächigen Graffitis besprüht. An zwei Seiten der Fassade und auf einem Treppenabgang sowie an der "Bronze-Eber-Statue" an der Neckarbrücke wurde mit den Schriftzügen beschmiert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf weit über tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

