Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter flüchtet mit Energy-Drinks

Gelsenkirchen (ots)

Ein unbekannter Mann hat gestern, 29. April 2020, gegen 11.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Dessauerstraße in Ückendorf 26 Dosen Energy-Drinks in eine Tasche gesteckt und wollte damit aus dem Laden gehen, ohne zu bezahlen. Ein 26 Jahre alter Mitarbeiter des Geschäftes bemerkte den Diebstahl und wollte den Tatverdächtigen am Ausgang stellen. Dieser wehrte sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige wurde bei dem Handgemenge leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Gesuchten machen können. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 190 cm groß und schlank. Er hatte schwarze Haare, einen Vollbart und hatte einen grauen Jogginganzug an. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8110 oder an die Kriminalwache unter -8240.

