Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Ahaus (ots)

Einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen ist am Samstag die Kundin eines Verbrauchermarkts in Ahaus-Alstätte. Das Geschehen spielte sich gegen 11.00 Uhr in einem Geschäft an der Haaksbergener Straße ab. Den Tätern gelang es unbemerkt, das Portemonnaie der Frau aus ihrer Handtasche zu entwenden. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

