Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall während der Fahrstunde

Borken (ots)

Eine Fahrstunde endete am Donnerstag für eine 16-jährige Fahrschülerin im Krankenhaus. Sie wollte mit dem 125er Krad von der Landwehr nach links auf den Dülmener Weg abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 33-jährigen Heidenerin kam, welche die Landwehr in Richtung Heiden befahren hatte. Der 52-jährige Fahrlehrer war in einem Pkw hinter der Fahrschülerin unterwegs und per Funk mit dieser verbunden. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche ins Krankenhaus, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell