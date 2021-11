Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebesbeute und Fahrrad sichergestellt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden Polizeibeamte gegen 04.00 Uhr an der Ecke Borkener Straße/Dortmunder Straße auf eine verdächtige Person aufmerksam, die sich im Bereich des Zigarettenautomaten aufhielt und bei Erblicken des Streifenwagens sofort flüchtete. Neben dem Automaten fanden die Beamten ein Portemonnaie und ein offenbar von dem Verdächtigen zurückgelassenes Fahrrad. Das Portemonnaie war zuvor aus einem am Mörikeweg abgestellten Pkw gestohlen worden. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Später trafen Polizeibeamte an der Stelle zwei polizeibekannte Männer an - ein konkreter Bezug zu den Straftaten konnte in der Nacht nicht hergestellt werden.

