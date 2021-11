Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Bei Drogenfahrt Plätze getauscht

Ahaus (ots)

Der Wagen stand noch nicht ganz, da tauschten der Fahrer und die Beifahrerin die Plätze. Polizeibeamte hatten das Fahrzeug auf dem Eper Damm in Ahaus-Alstätte am Donnerstagnachmittag angehalten und wurden so Zeugen der zum Teil akrobatischen Einlage im Fahrzeuginneren. Ein Grund für den Platzwechsel könnte der vorangegangene Drogenkonsum des 20-Jährigen sein, ein zweiter die nicht vorhandene Fahrerlaubnis. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Missbrauch von verbotenen Substanzen exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt dem Autofahrer eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Die Beifahrerin, zugleich auch Halterin des Wagens, muss auch mit einem Strafverfahren rechnen. Sie hat die Fahrt des Mannes ohne Führerschein zumindest zugelassen.

