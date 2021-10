Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller entwendet

Heinsberg-Randerath (ots)

Zwischen 22.30 Uhr am Freitag, 1. Oktober, und 15 Uhr am Sonntag, 3. Oktober, haben unbekannte Täter einen Motorroller der Marke Sanyang gestohlen. Dieser hatte an der Roermonder Straße gestanden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell