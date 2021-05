Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unerlaubt im LKW eingereist

Denkdendorf (ots)

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei haben am vergangenen Samstag (15.05.2021) gegen 13:00 Uhr auf der Autobahnraststätte Denkendorf fünf Jugendliche festgestellt, die zuvor unerlaubt mit einem LKW aus Rumänien eingereist waren. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die fünf afghanischen Staatsangehörigen in Rumänien offenbar unbemerkt in den Auflieger des LKWs geklettert sein und sich schließlich kurz vor dem Rastplatz Denkendorf durch Klopfgeräusche bemerkbar gemacht haben. Der Fahrer des LKWs informierte, nachdem er offenbar die Klopfgeräusche gehört hatte, die Polizei und wartete am Rastplatz Denkendorf auf die Einsatzkräfte. Diese stellten die 13 bis 16 Jahre alten Jugendlichen noch vor Ort fest und nahmen sie in Gewahrsam. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden sie durch die Streifen an die zuständige Stelle des Jugendamts übergeben.

