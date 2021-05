Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Wetterschutzhäuschen zerstört

Lauda-Königshofen - Gerlachsheim (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Montags (10.05.2021) die gesamte Verglasung eines Wetterschutzhäuschens am Gerlachsheimer Bahnhof zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte am 11.05.2021 gegen 00:30 Uhr der Triebfahrzeugführer eines durchfahrenden Regionalzuges den Schaden am Wartehäuschen und meldete dies der Deutschen Bahn. Mitarbeiter konnten anschließend vor Ort feststellen, dass alle fünf Scheiben des Wetterschutzhäuschens auf dem Bahnsteig eingeschlagen worden waren. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tat in den Abendstunden des 10.05.2021 stattgefunden hat. Aufgrund der auf dem Bahnsteig sowie der Zugangstreppe herumliegenden Glassplittern und Metallstücken musste eine Spezialfirma mit der Beseitigung beauftragt werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung gegen den oder die bislang unbekannten Täter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49 7131 8882600 zu melden.

