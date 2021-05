Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte greifen 63-Jährigen an

Stuttgart (ots)

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.05.2021) in einer S-Bahn zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Feuerbach einen 63 Jahre alten Mann angegriffen. Gegen 23:50 Uhr stiegen die drei unbekannten Männer sowie der 63-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof offenbar zunächst in die selbe Schnellbahn Richtung Weil der Stadt. Während der darauffolgenden Fahrt sollen die drei Männer aus nicht abschließend geklärten Gründen auf den alkoholisierten Geschädigten zugegangen sein und ihn gemeinsam angegriffen haben. Hierbei holte einer der mutmaßlichen Täter offenbar ein Taschenmesser hervor und stach damit wohl in die Richtung des Geschädigten, während ein Anderer ihm mit der Faust in den Bauch geschlagen haben soll. Die Männer ließen daraufhin offenbar von dem Rentner ab und flüchteten bei der Ankunft des Zuges am Bahnhof Feuerbach zu Fuß. Der Geschädigte, der trotz des Angriffs unverletzt blieb, alarmierte kurz nach dem Vorfall selbst die Landespolizei. Die Unbekannten werden als etwa 30-35 Jahre alte, schwarz gekleidete Männer mit dunkler Haut und lockigem Haar beschrieben. Insbesondere die Auswertung der Überwachungskameras steht nun im Mittelpunkt der bundespolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

