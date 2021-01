Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Roller brennt

Gerolsheim, Kirchenstraße - 09.01.2021, 09:10 Uhr (ots)

Über die Leitstelle wurde die Polizei Grünstadt über eine größere Rauchentwicklung im Bereich Gerolsheim informiert. Die Streife stellte einen brennenden (Motor-)Roller in der Kirchenstraße fest - dieser lag mitten auf der Straße. Wir vermuten, dass das Zweirad während der Fahrt Feuer fing. Ein verantwortlicher Fzg-Führer war nicht vor Ort. Freiwillige Feuerwehren aus dem Leiningerland ( insbes. Gerolsheim) löschten das Fahrzeug ab. Über das Kennzeichen wurde der Halter (aus Worms) ausfindig gemacht - der hatte den Roller angeblich aber verkauft. Die Ermittlungen nach dem aktuellen Besitzer dauern an - ein Motiv für das Zurücklassen ist noch unklar. Ein schwarzer Motorradhelm konnte in der Nähe aufgefunden werden, den wir dem Besitzer zuordnen. Wir bitten den Besitzer oder auch Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden: 06359 93120.

