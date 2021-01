Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit geklautem VW Unfälle verursacht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zeugen informierten die Polizei am 19.01.21, kurz nach 22:00 Uhr über eine Verkehrsunfallflucht. Der beschriebene VW sei zunächst über die Huttenstraße gefahren worden. An der der Kreuzung mit der Ursinusstraße habe ein Wendemanöver stattgefunden, wobei mehrfach die Hupe verwendet wurde. Bei seiner weiteren Fahrt über die Pulverturmstraße wurden zwei Unfälle mit einem Gesamtschaden von etwa 12000 Euro verursacht. Im Rahmen einer Fahndung konnte der PKW seitens der Polizei geparkt in Tatortnähe festgestellt werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass das Fahrzeug vor der besagten Fahrt entwendet worden war. Der Halter hatte den VW jedenfalls letztmalig vor zwei Wochen verwendet gehabt und erlangte erst durch die Polizei Kenntnis über das Fehlen seines Fahrzeugs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell