Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer auf Abwegen

Bad Dürkheim (ots)

Am 19.01.2021 gegen 00:45 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Mannheimer Straße, Höhe des Bahnhofes, ein E-Scooter-Fahrer auf, der sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen dieser konnte bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch sowie Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille - ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv. Dem Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Den Heimweg trat der 28-Jährige zu Fuß an.

