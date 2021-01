Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Erneut betrügerische Anrufe

Haßloch (ots)

Nicht hinters Licht führen lassen, haben sich am Montagvormittag (19. Januar 2021, 10-12 Uhr) zwei Senioren aus Haßloch, als sich ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter in Englischer Sprache bei ihnen meldete. Während ein 67-jähriger Mann mit dem Hinweis, dass er keinen Computer besitze, das Telefonat beendete, erhielt eine 80-Jährige gleich mehrere Anrufe. Auch sie ließ sich auf nichts ein und legte auf. Die Polizei Haßloch warnt vor dieser immer wiederkehrenden Masche, bei der die Betrüger am Telefon ein Computerproblem vorgeben und sich Zugang zum Rechner der Angerufenen verschaffen wollten. Betroffene sollten sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle melden.

