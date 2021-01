Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mutterstadt/Ruchheim - A65 (ots)

Am Sonntag, den 17.01.2021, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 11.00 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Neustadt an der Anschlussstelle Mutterstadt/Ruchheim an der Mittelschutzplanke einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich kam der unbekannte Unfallverursacher in der Nacht von Samstag auf Sonntag bzw. in den frühen Morgenstunden des Sonntags bei der Auffahrt auf die A65 in Fahrtrichtung Neustadt aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke nicht unerheblich. Am Fahrzeug muss ein deutlicher Unfallschaden erkennbar sein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Es wird um Zeugenhinweise gebeten!

Wer hat an der Anschlussstelle Mutterstadt/Ruchheim auf die A65 in Fahrtrichtung Neustadt entsprechende Beobachtungen gemacht?

