Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht auf schneebedecktem Supermarktparkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen (17.01.2021), gegen 04:15 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz in Neustadt Geinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich versuchte ein 21-jähriger Fahrzeugführer auf dem schneebedeckten Supermarktparkplatz zu driften. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Glasveranda des Supermarkts. Darauf fuhr der Fahrzeugführer umgehend davon. Eine Zeugin konnte den Verkehrsunfall beobachten. Im Trümmerfeld der Glasveranda konnte das vordere Kennzeichen des PKW aufgefunden werden. Das beschädigte Fahrzeug konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Jedoch konnte der verantwortliche Fahrzeugführer nicht mehr festgestellt werden. Gegen diesem wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Weitere Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0, oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

