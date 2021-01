Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Autos beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Mutwillig zugefügte Schäden am Lack ihrer Autos registrierte ein Paar aus Haßloch in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße wiederholt in den letzten 13 Monaten. So auch am vergangenen Freitag (15. Januar 2021), als sie einen abgetretenen Spiegel an ihrem grünen Golf III bemerkten. Die Schäden summieren sich mittlerweile auf mehrere tausend Euro. Clinch mit einem der Nachbarn gebe es nicht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell