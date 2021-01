Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen eines Überholvorgangs

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag (11. Januar 2021) gegen 12.15 Uhr auf der Straße Schravelen in Höhe eines Chinesischen Restaurants von einem weißen Skoda überholt wurden. Bei dem Überholvorgang hat der unbekannte Fahrer des Skodas einen Audi beschädigt und ist in Richtung Winnekendonk geflüchtet. Der weiße Skoda hat vor dem Audi noch weitere Fahrzeuge überholt, bevor es zu der Kollision kam. Die Polizei sucht Zeugen, die den Überholvorgang gesehen haben oder selbst von dem weißen Kombi überholt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell