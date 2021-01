Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl aus PKW/ Täter bauen Radio und Navi aus

Geldern (ots)

Unbekannte Täter bauten aus einem, an der von-Galen-Straße in einer Hauseinfahrt geparkten 5er BMW, das Navigationssystem und das Radio aus. Die Täter bohrten dazu erst einmal das Fahrerschloss auf, um in das Innere zu gelangen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch und Freitag (15. Januar 2021), 14 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

