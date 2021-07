Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei zieht Pedelecfahrer aus dem Verkehr +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen am Stau einen 35-jährigen Mann angehalten, der mit einem manipulierten Pedelec ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Zudem hatte der Wiefelsteder keine Fahrerlaubnis und stand offenbar auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der Mann fiel den Beamten gegen 6.40 Uhr an der Einmündung Maastrichter Straße/Wehdestraße auf, als er mit auffallend hoher Geschwindigkeit an dem Zivilfahrzeug der Polizei vorbeifuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Pedelecfahrers auf und stellen dabei fest, dass der Mann mit etwa 50 km/h in Richtung Stau fuhr.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte die Polizei kurz darauf fest, dass an der Elektronik des Pedelecs manipuliert worden war. Auf diese Weise war es dem 35-Jährigen möglich, Geschwindigkeiten von über 50 km/h zu erreichen. Dies setzt jedoch sowohl einen Versicherungsschutz als auch eine gültige Fahrerlaubnis voraus; beides konnte der Wiefelsteder nicht vorweisen. Die Beamten stellten das Rad für weitere Untersuchungen sicher.

Ein Test auf körperliche Auffälligkeiten im Hinblick auf eine Beeinflussung durch Drogen fiel positiv aus: Der 35-Jährige hatte offenbar Betäubungsmittel konsumiert und musste die Beamten zur Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

