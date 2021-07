Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Weiterer Trickdiebstahl in Oldenburg - Täter gehen leer aus +++

Oldenburg (ots)

Ergänzung der Pressemitteilung vom 25.07.2021, 13.11 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4977497 Nach dem Trickdiebstahl, der sich am vergangenen Freitag gegen 13 Uhr im Sandfurter Weg ereignet hatte, wurde nun ein weiterer Fall bekannt. Gegen 13.30 Uhr klingelten am Freitag zwei angebliche Spendensammler an der Wohnungstür eines 78-Jährigen in der Eidechsenstraße. Der Rentner bat die beiden Unbekannten in seine Wohnung, wo die Täter schließlich eine Spendensumme von 50 Euro forderten. Einer der beiden Männer gab dann vor, die Toilette aufsuchen zu müssen. Während dessen Abwesenheit verwickelte der Mittäter den 78-Jährigen in ein Gespräch. Da der Rentner kein Bargeld in der Wohnung hatte, vereinbarten die Täter mit ihm einen weiteren Besuch. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, stellte der 78-Jährige fest, dass einer der Männer das Schlafzimmer nach Wertsachen durchwühlt hatte. Offenbar wurde jedoch nichts entwendet. Die beiden Unbekannten wurden vom Geschädigten folgendermaßen beschrieben: Beide Männer sollen etwa Mitte 40, schlank und von mitteleuropäischem Erscheinungsbild gewesen sein. Einer von ihnen sei mittelblond und mit Anzug und Krawatte bekleidet gewesen. Der zweite Unbekannte habe eine schwarze Hose getragen und soll dunkle Haare gehabt haben. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell