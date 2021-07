Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Wohnungseinbruch in Friedrichsfehn+++

Oldenburg (ots)

In dem Ortsteil Friedrichsfehn kam es am späten Samstag Abend zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße. Während die Bewohnerin und ihre Pflegekraft bereits schliefen, warfen unbekannte Täter das rückwärtig gelegene Fenster mit einem Pflasterstein ein und verschafften sich somit Zugang in das Gebäude. Es wurden Schränke und Schubläden geöffnet und durchwühlt. Als die Schlafräume aufgesucht wurden, wurde die Pflegekraft wach, woraufhin die Täter über eine Hintertür die Flucht ergriffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. Zum möglichen Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Anwohner sowie Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 04403/927-115 zu melden.

