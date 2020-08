Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Zahnarztpraxis

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind gestern gegen 00:45 Uhr in eine Zahnarztpraxis an der Schützenstraße in Meppen eingebrochen. Beim Durchsuchen eines Büros, wurden die Täter vermutlich durch den ausgelösten Alarm gestört. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht bisher noch nicht fest Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden

