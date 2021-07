Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Unfallflüchtiger gesucht

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 22.07.21, wurde im Laufe des Vormittags ein auf dem Parkplatz des Lidl-Verbrauchermarktes in Edewecht, Hauptstraße 99, abgestellter PKW VW, Modell: UP, am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Die Beschädigung wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell