Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher stehlen Computer +++

Oldenburg (ots)

In die Räume einer Firma an der Donnerschweer Straße ist in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen worden. Die unbekannten Täter hatten im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwoch, 6 Uhr, offenbar die Haupteingangstür aufgehebelt. Auf diese Weise konnten sie das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss des in der Nähe des Pferdemarktes gelegenen Gebäudekomplexes betreten und nach Wertsachen durchwühlen. Mit zwei Laptops, einem E-Bike sowie weiteren Gegenständen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

