Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede - Unscheinbarer Transporter hält Überraschung bereit ---- Sesam öffne dich ---+++

Oldenburg (ots)

Ein aufmerksamer Bürger entdeckte am Dienstagmorgen eine älteren Transporter auf einem öffentlichen Parkplatz in Westerstede. Sehr schnell erkannte er auch, dass die am Fahrzeug angebrachten auswärtigen Kennzeichen keine Gültigkeit mehr hatten und auch im Inneren des Pkw einiges "unfassbar wirkte". Die alarmierte Polizei Westerstede begann mit der sofortigen Überprüfung des Fahrzeugs, was sich aber sehr schwierig gestaltete, denn der Blick durch die Scheiben deutete auf einen "Sperrmüllsammler" hin. Im vorderen Bereich war lediglich der Fahrersitz noch frei, denn daneben lagen alte Reifen sowie sonstige "Gegenstände des täglichen Gebrauchs". Der Blick in den geschlossenen Laderaum war nur durch die Heckscheibe möglich, aber auch hier türmten sich alte Spanplatten und sonstiges "Mobiliar"; die Nachschau von außen ließ ein heilloses Durcheinander erahnen. Und dann ? Getreu dem alten Sprichwort "Sesam öffne dich" bewegte sich wie von Geisterhand die seitliche Schiebtür und ein völlig verschlafener Mann bahnte sich den Weg aus dem "Chaos" in die Freiheit. Sichtlich erstaunt über die anwesende Polizei erklärte der 51-Jährige dann seinen eher ungewöhnlichen Schlafplatz und sehr schnell wurde das menschliche Leid deutlich. Aktuell lebt er in seinem Transporter, da er seit länger Zeit ohne festen Wohnsitz ist. Westerstede suchte er auf, weil er bis Ende letzten Jahres hier schon einmal wohnhaft war und jetzt sozusagen ziellos umher fährt. Grund genug für die Polizeibeamten, sich direkt um den "mobilen Gast" zu kümmern. In enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung wurde ihm schnell und unbürokratisch eine vorübergehende Bleibe organisiert, denn der Blick in den Transporter sprach eine deutliche Sprache. Bleibt zu hoffen, dass er jetzt erst einmal ein wenig zur Ruhe kommt und dann dank behördlicher Unterstützung wieder in ein geordnetes Leben zurück findet.

