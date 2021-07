Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Bekleidungsgeschäft ++ Katalysator gestohlen +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (Tatzeit etwa zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montagmorgen, 10 Uhr) stiegen unbekannte Täter in die Räume eines Bekleidungsgeschäfts an der Ritterstraße ein. Die Diebe verschafften sich offenbar über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Verkaufsbereich und entwendeten dort einen kompletten Kasseneinsatz mit Bargeld. In der Nacht von Sonntag auf Montag (22 bis 8 Uhr) montierten Unbekannte den Katalysator eines am P&R-Parkplatz am Marschweg abgestellten VW Polo ab und flüchteten mit ihrer Beute. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) schlug ein unbekannter Täter in der Lindenstraße mit einem Stein die Seitenscheibe eines Ford Kuga ein. Der Dieb griff sich die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche und flüchtete. Zeugen der genannten Straftaten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

