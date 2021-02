Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Skoda-Fahrer unter Alkoholeinfluss - mit 1,79 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

38440 Wolfsburg, Poststraße

21.02.2021, 07.30 Uhr

Am Sonntagmorgen, um 07.30 Uhr, wurde der Fahrer eines PKW der Marke Skoda von einer Streife der Polizei Wolfsburg in der Wolfsburger Innenstadt, in der Poststraße angehalten.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der 26 Jahre alte Fahrzeugführer überprüft.

Der Wolfsburger gestand dabei, dass er am Vorabend Alkohol getrunken habe. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,79 Promille.

Dem Mann wurde anschließend im Klinikum von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Dem Skoda-Fahrer wurde das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell