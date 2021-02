Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Junger Pkw-Fahrer und Drogenverdacht

Wolfsburg (ots)

Am Samstag, 20.02.2021, gegen 09.00 Uhr, befuhr die Funkstreife der Polizei Schöningen die Kreisstraße 21, aus Reinsdorf kommend, in Richtung Offleben. Vor ihnen fuhr ein VW Golf, mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und stoppten den Golf am Ortseingang von Offleben. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung ergaben sich, bei dem 20 Jahre alten Fahrer aus Helmstedt, Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Aus diesem Grunde wurde ihm ein Urinvortest angeboten. Da er diesen Test allerdings ablehnte, war eine Blutprobe erforderlich, um die entsprechenden Feststellungen treffen zu können. Gegen den jungen Mann wird nunmehr wegen des Fahrerens unter Betäubungsmitteln, sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Seinen Pkw musste er am Kontrollort stehen lassen.

