Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkäuferin passte auf: Ladendieb gefasst

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

18.02.21, 13.35 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Innenstadt ein 42 Jahre alter Ladendieb dank einer aufmerksamen Verkäuferin in einer Drogerie gestellt. Der 42-Jährige war der 32-jährigen Mitarbeiterin des Geschäftes in Porschestraße um 13.35 Uhr aufgefallen, wie er hochwertige Parfumflaschen in Taschen seiner Jacke verstaute, um danach den Laden zu verlassen. Die verständigten Polizisten stellten die Beute sicher. Die Videoaufzeichnung in dem Geschäft belege, dass der Beschuldigte gleich vier Packungen Parfum aus dem Warenregal entnommen habe, so ein Beamter.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell