Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grauer VW Caddy entwendet - 2.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Voigtlandweg

17.02.2021, 21.30 Uhr - 18.02.2021, 09.00 Uhr

Ein grauer VW Caddy Life wechselte in der Nacht zum Donnerstag am Laagberg unfreiwillig den Besitzer. Der 15 Jahre alte Wagen stand auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor einem Mehrparteienhaus im Voigtlandweg und verschwand zwischen Mittwochabend 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen 09.00 Uhr. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache in Wolfsburg, Heßlinger Staße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell