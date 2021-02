Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm - Brand einer Lagerhalle

Ober-Olm (ots)

05.02.2021, 22:01 Uhr

Am Freitagabend kam es gegen 22:01 Uhr "Am Wald" in Ober-Olm zu einem Brand einer Lagerhalle. Zeugen meldeten das Feuer in der Lagerhalle in einem an Mainz-Lerchenberg angrenzenden Waldstück. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Zu einem Personenschaden kam es bei dem Brand glücklicherweise nicht. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden, jedoch erscheint eine Selbstentzündung aufgrund der äußeren Witterungsverhältnissen sowie ein technischer Defekt als unwahrscheinlich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell