POL-OL: ++räuberischer Diebstahl++

Oldenburg (ots)

Am 17.07.2021 gegen 18.00 Uhr kam es in der Oldenburger Innenstadt im Fachgeschäft New Yorker zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter hat hierbei zunächst mehrere Bekleidungsstücke im Geschäft entwendet. Als er beim Verlassen des Geschäftes durch eine Mitarbeiterin auf die Tat angesprochen wurde, wurde selbige geschubst. Der Täter ist dann in unbekannte Richtung geflohen. Der Täter war männlich, zwischen 17 und 20 Jahren alt und von schlanker Gestalt. Er trug ein grünes T-Shirt mit auffälligem Kartenaufdruck, eine dunkle(vermutl. schwarz/blaue)Jeans und einen Fischerhut mit Motiv(Rick&Morty). Wer zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441 790 4115.

