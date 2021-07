Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Hilferufe in Bad Zwischenahn lösen einen Großeinsatz für Rettungskräfte aus +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Freitag, dem 16.07.2021, gegen 13 Uhr hören mehrere Anwohner einer kleinen und ländlich gelegenen Wohnsiedlung im Bad Zwischenahner Ortsteil Halfstede mehrere Hilferufe einer männlichen Person. Da die Anwohner davon ausgehen, dass sich in einem angrenzenden Waldstück oder dem benachbarten großflächigen Baumschulanwesen eine Person in einer hilflosen Lage befindet, machen sich einige Anwohner auf den Weg selbst zu suchen. Zeitgleich verständigt eine Anwohnerin die Polizei über Notruf, so dass bereits nach kurzer Zeit die ersten gezielten Suchmaßnahmen durch mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen eingeleitet werden. Aufgrund des teils unwegsamen Geländes und der Größe des abzusuchenden Gebietes wird die freiwillige Feuerwehr angefordert. Diese löst einen entsprechenden Alarm zur Personensuche aus, so dass mehrere Feuerwehreinheiten aus der Gemeinde Bad Zwischenahn ausrücken, um das Gelände fußläufig zu durchkämmen. Auch die neu im Ammerland gegründete "Technische Einheit Drohne" der freiwilligen Feuerwehr kommt zum Einsatz, um die Suche aus der Luft zu unterstützen. Zusätzlich werden zwei Rettungshunde der Johanniter Unfallhilfe und der Rettungshundestaffel Weser Ems sowie das Deutsche Rote Kreuz mit der Schnellen-Einsatz-Gruppe Ammerland sowie vorsorglich ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Ammerland eingesetzt. Gegen 17 Uhr werden die Suchmaßnahmen schließlich ohne Ergebnis eingestellt.

