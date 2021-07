Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ 2 Verkehrsunfälle infolge Staubildung auf der A 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven mit 2 Verletzten und 5 beschädigten Pkw.

Oldenburg (ots)

Auf der A 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven kam es am Freitag Nachmittag kurz vor der Baustelle der AS Zetel aufgrund einspuriger Verkehrsführung zu einem Stau. Ein 53 jähriger Mann aus dem Wangerland übersah das Stauende und fuhr mit dem von ihm geführten VW Polo frontal auf das Heck eines Citroen auf, wobei die 58 jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Hauptfahrstreifen wurde für die Bergung, sowie für die Verkehrsunfallaufnahme etwa 1 Stunde gesperrt. Folgerichtig entstand ein erneuter Stau, welcher ca. 3 km betrug. Eine halbe Stunde später kam es an dessen Ende erneut zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 20 jährige Auricherin fuhr mit ihrem BMW im Stauende auf einen Opel auf. Die Aufprallenergie war so stark, dass der Opel auf den davor stehenden Skoda gedrückt wurde. Die 20 jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und wurde ebenfalls mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Alle drei Pkw waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang bei einer höheren Verkehrsdichte eine angepasste Geschwindigkeit und erhöhte Aufmerksamkeit. Die gesamte Dauer der Bergung und der polizeilichen Maßnahmen betrug etwa zweieinhalb Stunden.

