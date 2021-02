Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210225.6 Wrohm: Container aufgebrochen

Wrohm (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter in Wrohm an einer Brückenbaustelle zwei Container aufgebrochen und diverse Werkzeuge und ein Laptop daraus entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zur Nachtzeit suchte der Einbrecher die Baustelle in der Straße Lexfähre im Bereich der Schleuse auf. Er drang gewaltsam in zwei der drei dort vorhandenen Container ein und stahl aus diesen hochwertige Werkzeuge und ein Laptop des Herstellers Lenovo. Der Gesamtwert des Stehlguts dürfte bei mehreren tausend Euro liegen, der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Möglicherweise liegt die Tatzeit zwischen 0.30 Uhr und 01.00 Uhr, denn zu dieser Zeit nahmen Anwohner verdächtige Geräusche aus Richtung des Tatortes wahr. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

