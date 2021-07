Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto kontra Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Samstagmittag, 03.07.2021, gegen 15:15 Uhr, beim Industriegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen. Ein 79 Jahre alter Pkw-Fahrer hatte die Absicht, von der L 161 nach links in Richtung der B 34 nach Tiengen abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 48 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes auf die Straße und zog sich Verletzungen am Bein zu. Mit einem Rettungswagen kam es ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung. Auf insgesamt ca. 2500 Euro dürfte sich der Sachschaden am Auto und am Motorrad belaufen.

