POL-FR: Wutach: Autofahrerin schwer verletzt - zwei Mal Totalschaden

Eine schwer verletzte Autofahrerin und zwei Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagmorgen, 02.07.2021, auf der L 171 bei der Wutachmühle. Eine 42-jährige VW-Fahrerin war gegen 07:20 Uhr auf die Landstraße eingefahren und dabei mit dem bevorrechtigten Audi einer 43-järhigen Frau zusammengestoßen. Die Audi-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei insgesamt rund 18000 Euro. Beide wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

